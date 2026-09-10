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Efeler’de doğal gaz kaçağı paniği, 6 katlı bina tahliye edildi

Efeler’de doğal gaz kaçağı paniği, 6 katlı bina tahliye edildi
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Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu. Mutfakta ocağın yakılması sırasında alev yükselirken, ekiplerin yaptığı kontrolde binada yoğun gaz kaçağı tespit edilmesi üzerine 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı binanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki A.E.A. mutfakta ocağı yakmak istediği sırada biriken gazın etkisiyle ocak bir anda parladı. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeşi E.A. da büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan A.E.A. ile kardeşi E.A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binadan çıkarıldı. İki kişinin sağlık kontrolü, olay yerindeki ambulansta gerçekleştirildi.

Apartman tahliye edildi

İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrollerde binada yoğun doğal gaz kaçağı olduğu belirlendi. Gaz kaçağının oluşturabileceği tehlikeye karşı önlem alan ekipler, 6 katlı binayı tahliye etti. Binada güvenlik amacıyla gerekli kontroller yapılırken, olay yerine sevk edilen doğalgaz firması ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Binadan tahliye edilen vatandaşlar güvenlik şeridinin dışında merakla beklerken, bazı vatandaşlar da olup biteni balkonlardan izledi. Çalışmaların tamamlanması ve tehlikenin geçmesinin ardından vatandaşlar, yeniden evlerine geçerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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