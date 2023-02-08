Edremit'ten komandolar deprem bölgesine uçak ile sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde yaraların sarılması için Balıkesir'in Edremit ilçesinden 19. Komando Tugayı'na bağlı komandolar Koca Seyit Havalimanı'ndan yolcu uçağı ile deprem bölgesinde görev yapmak için sevk edildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde yaraların sarılması için Balıkesir'in Edremit ilçesinden 19. Komando Tugayı'na bağlı komandolar Koca Seyit Havalimanı'ndan yolcu uçağı ile deprem bölgesinde görev yapmak için sevk edildi. Deprem bölgesinde yaraların sarılması için görevlendirilen 19. Komando Tugayı'na bağlı yüzlerce komando saat 22.00'da Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan Anadolu Jet'e ait Boeing 737 tipi uçak ile Kahramanmaraş'a uçtu. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Komando Edremit Deprem 3. Sayfa Haberler

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