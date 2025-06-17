Edremit'te Zeytinlik Alanda Yangın, Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda meydana gelen yangında, çok sayıda zeytin ağacı yandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Dallas mevkiinde gerçekleşti. İhbar üzerine yangına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, 35 ağacın tamamen, 88 ağacın ise kısmen zarar gördüğü tespit edildi. Şüpheli yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR