Edremit'te Zeytinlik Alanda Yangın, Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü

Edremit'te Zeytinlik Alanda Yangın, Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir zeytinlik alanda çıkan yangında 35 zeytin ağacı tamamen, 88 zeytin ağacı ise kısmen zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda meydana gelen yangında, çok sayıda zeytin ağacı yandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Dallas mevkiinde gerçekleşti. İhbar üzerine yangına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, 35 ağacın tamamen, 88 ağacın ise kısmen zarar gördüğü tespit edildi. Şüpheli yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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