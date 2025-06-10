Edremit'te Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı

Edremit'te Zeytinlik Alanda Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle çevre ilçelerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Edremit'te zeytinlik alanda yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda yangın başladı. Yangına müdahale sürüyor.

Edremit ilçesinde zeytinlik alanda yangın başladı. Şiddetli rüzgar dolayısı ile çevre ilçe itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
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