Edremit'te Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında

Edremit'te Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında
Edremit'te Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin vurulma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay anında Emlik'in Ekri'nin aracına saldırdığı ve ardından ateş ettiği anlar kaydedildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gecesi Mustafa Emlik, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin aracının önünü kesti. Görüntülerde, Emlik'in Ekri'nin aracına tekme attığı, aracından inen Ekri'ye tabanca ile ateş ettiği görülüyor. Yere düşen Uzman Çavuş Ekri olay yerinde hayatını kaybediyor.

O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin kısa süre önce sosyal medya üzerinden paylaşıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

