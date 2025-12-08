Haberler

Balıkesir'de otobüs yolcusundan 3 kilo metamfetamin çıktı

Balıkesir'de otobüs yolcusundan 3 kilo metamfetamin çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tavan straforları arasında gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ile yakalanan bir otobüs yolcusu tutuklandı. Şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tavan straforları arasında zolalanmaş 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, kendisine inşaat işçisi süsü veren otobüs yolcusu 43 yaşındaki P.E. şüphe üzerine durduruldu. Şüphelinin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramalarda, strafor inşaat köpüğü içerisine zulalanmış 3 paket halinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan P.E., "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve yicareti yapma" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yetkililer uyuşturucu madde ticareti yapanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğüni bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
UNRWA merkezine baskın: BM bayrağı indirildi, İsrail bayrağı çekildi

İsrail'den BM'yi kızdıracak hareket! Kendi bayraklarını astılar
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu

Meydanlara akın ettiler! Komşuda Hürriyet Günü coşkusu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
title