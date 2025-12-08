Balıkesir'de otobüs yolcusundan 3 kilo metamfetamin çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tavan straforları arasında gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ile yakalanan bir otobüs yolcusu tutuklandı. Şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tavan straforları arasında zolalanmaş 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, kendisine inşaat işçisi süsü veren otobüs yolcusu 43 yaşındaki P.E. şüphe üzerine durduruldu. Şüphelinin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramalarda, strafor inşaat köpüğü içerisine zulalanmış 3 paket halinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan P.E., "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve yicareti yapma" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yetkililer uyuşturucu madde ticareti yapanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğüni bildirdi. - BALIKESİR