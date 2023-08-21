Edremit'te Tartışma Sonucu Tabancayla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli yakalandı ve gençin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.