Edremit'te Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişi, aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi Dandik Meydan civarında tüfekle yaralanan şahıs ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, M.C. (21) ve E.Y. (29) isimli iki kişinin yaralandığını belirledi. M.C. ve E.Y., aralarında daha önce yaşanan bir olay nedeniyle husumet bulunan M.T.O.'nun (23) motosikletle gelerek kendilerine tüfekle ateş ettiğini ifade etti. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin saldırıda kullandığı motosiklet ve tüfeği stadyum yakınlarında bulan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T.O.'nun yakalanması için çalışma başlattı. - BALIKESİR