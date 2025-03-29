Edremit'te Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Dereye Döndürdü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağanak yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, su birikintileri araç ve yaya trafiğini durma noktasına getirdi. Mahalle sakinleri kalıcı çözüm talep ediyor.
Edremit'te sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar dereye döndü
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, sağanak nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri araç ve yaya trafiğini durma noktasına getirdi. Kadıköy Mahallesinde sokaklar ve caddeler göle dödü. Mahalle sakinleri her yağmurda benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden kalıcı çözüm talep etti. Bölgede su tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÖZDEMİR - 3.Sayfa