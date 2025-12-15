Balıkesir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.45 sıralarında R.E. idaresindeki 10 S 15018 plakalı öğrenci servisi, Devlet Hastanesi ışıklı kavşağında ana yola çıkmak isterken Edremit ilçesi istikametinden Balıkesir yönüne giden S.D. yönetimindeki 10 ADA 97 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada öğrenci servisinde bulunan M.Ş.Ö., D.İ.D., C.M.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci ile otomobilde bulunan S.D., S.D. ve H.E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle E-87 Balıkesir-Çanakkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR