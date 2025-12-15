Haberler

Balıkesir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası trafik yoğunluğu oluştu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.45 sıralarında R.E. idaresindeki 10 S 15018 plakalı öğrenci servisi, Devlet Hastanesi ışıklı kavşağında ana yola çıkmak isterken Edremit ilçesi istikametinden Balıkesir yönüne giden S.D. yönetimindeki 10 ADA 97 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada öğrenci servisinde bulunan M.Ş.Ö., D.İ.D., C.M.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci ile otomobilde bulunan S.D., S.D. ve H.E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle E-87 Balıkesir-Çanakkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
