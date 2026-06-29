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Edremit açıklarında motoru arızalanan teknedeki vatandaş kurtarıldı

Edremit açıklarında motoru arızalanan teknedeki vatandaş kurtarıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 1 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tekne yedeklenerek barınağa çekildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen özel teknedeki 1 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Avcılar Altı açıklarında seyir halinde olan özel bir tekne, motor arızası yaptı. Akıntı ve rüzgarın etkisiyle denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki vatandaş, durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbarın alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

Olay mahalline derhal sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-111), kısa sürede sürüklenen teknenin bulunduğu noktaya ulaştı. Başlatılan kurtarma faaliyeti neticesinde, teknede mahsur kalan şahıs güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Motor arızası yapan özel tekne ise ekiplerce yedeklenerek Edremit Balıkçı Barınağı'na emniyetle intikal ettirildi. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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