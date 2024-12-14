Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda
Suriye'nin geleceği bu toplantıda konuşuluyor
CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti

Edremit'te Huzur Uygulaması: 9 Şüpheli Yakalandı

Edremit'te Huzur Uygulaması: 9 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 530 sentetik uyuşturucu hap ve 1,5 gram metanfetamin ele geçirildi. Ayrıca 2 bin 115 araç denetlendi ve kurallara uymayan 22 sürücüye 111 bin 818 lira idari para cezası kesildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde 831 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamada, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada, 530 sentetik uyuşturucu hap ve 1,5 gram metanfetamin ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise 2 bin 115 araç denetlendi. Kurallara uymayan 22 sürücüye toplam 111 bin 818 lira idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten menedildi.

Yetkililer, ilçe genelinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babasından yeni iddia
img

2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
img

Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.