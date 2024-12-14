Edremit'te Huzur Uygulaması: 9 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde 831 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamada, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada, 530 sentetik uyuşturucu hap ve 1,5 gram metanfetamin ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise 2 bin 115 araç denetlendi. Kurallara uymayan 22 sürücüye toplam 111 bin 818 lira idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten menedildi.

Yetkililer, ilçe genelinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti. - BALIKESİR