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Edremit'te Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Kaçtı

Edremit'te Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Kaçtı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde para meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından 3 şüpheli motosikletle kaçtı. Polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüphelinin motosikletle kaçtığı öğrenildi. Kaçakların yakalanması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'te Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir adreste iddiaya göre, aralarında para meselesi yüzünden tartışma çıkan iki grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.K., M.K. ve isminin T. olduğu öğrenilen bir kişi, İ.K. ve S.Ö.'yü bıçakla yaraladı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan İ.K. ve S.Ö., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından 3 şüphelinin motosikletle kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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