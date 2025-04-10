Edremit'te 92 Yaşındaki Kadına Otomobil Çarpıp Ağır Yaraladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 92 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Edremit ilçesi Güre Cumhuriyet Mahallesi Cemevi mevkiinde E-87 Karayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S. idaresindeki Fiat Tofaş marka 17 FE 4963 plakalı otomobil, yaya geçidi bulunmayan bir noktada karşıya geçmeye çalışan İ.M.'ye (92) çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralanan İ.M., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR