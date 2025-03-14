Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı

MİT casusları kıskıvrak yakaladı! Hedefleri kritik bölgeler
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Gazze'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor

Hamas'tan dünyanın beklediği haber: Yapılan teklifi kabul ettik

Edremit Kaymakamı, Düzensiz Göçle Mücadele Tedbirlerini İnceledi

Edremit Kaymakamı, Düzensiz Göçle Mücadele Tedbirlerini İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, bu konudaki önlemler hakkında bilgi aldı ve ekiplerin çalışmalarına destek sözü verdi.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özdemir ile birlikte gerçekleştirilen denetimde Kaymakam Odabaş, ekiplerin sahadaki çalışmalarını yakından takip etti. Yetkililerden alınan önlemler hakkında bilgi alan Odabaş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin devletin öncelikli konularından biri olduğunu belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin bu konudaki özverili çalışmalarına dikkat çeken Odabaş, "Amacımız, yalnızca ilçemizin fiziksel sınırları içinde huzur ve güvenliği sağlamak değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissettiği bir ortam oluşturmaktır. İlçemizi bu tür suçlardan arındırmak adına yürütülen çalışmalara desteğimiz sürecektir" dedi.

Denetimler sırasında ekiplerin uygulamalarını inceleyen Kaymakam Odabaş, sahada görev yapan jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü ekipleri harekete geçirdi
img

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
img

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.