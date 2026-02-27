Şarkıcı Edis Görgülü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Edis Görgülü, Adli Tıp Kurumu'nda test vermesinin ardında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Görgülü, kan, saç ve idrar testinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada işlemleri biten Edis Görgülü, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Görgülü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı