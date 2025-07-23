Edirne'ye şehit ateşi düştü
Malatya'da askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu'nun Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki babaevine ateş düştü.
Malatya'da askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu'nun Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki babaevine ateş düştü.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi şehit haberiyle yasa boğuldu. 2. Ordu Komutanlığı'nda görev yapan Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu, Malatya-Kayseri karayolunda askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Şehit Özsu'nun eski MHP Meriç İlçe Başkanı Tacettin Özsu'nun oğlu olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının 24 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı sonrası baba ocağının önünde yapılacak askeri törenin ardından Küplü Belde Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrası Küplü Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi. - EDİRNE