Edirne Sınır Kapısı'nda 29 Tabanca Ele Geçirildi

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısı'na giriş yapan Hollanda plakalı otomobilde, üçü suikastlarda kullanılan çakmak tipi olmak üzere toplam 29 adet tabanca ele geçirildi.

Türkiye gümrüğünden çıkıp Bulgaristan Lesovo Sınır Kapısı'na giriş yapan bir Türk vatandaşının kullandığı Hollanda plakalı otomobil, detaylı incelemeye alındı. Yapılan kontrolde Türkiye ve Kuzey Makedonya çifte vatandaşı yolcunun sırt çantasında 27 tabanca, 10 mermi ve 3 şarjör ile suikastlarda kullanılan 3 adet çakmak tipi tabanca bulunduğu tespit edildi. Gümrük yetkilileri tarafından yapılan incelemede, yakalanan silahlardan 5 tabancanın tamamen işlevsel olduğu, diğer tabancaların ise sürgülerinin eksik olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak Türkiye ve Kuzey Makedonya çifte vatandaş İ.M. gözaltına alındı. Burgaz Gümrük Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde devam ediyor. - EDİRNE