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Edirne Sanayi Sitesi'nde Feci İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Edirne Sanayi Sitesi'nde Feci İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Edirne Sanayi Sitesi'nde forkliftlerin arasında sıkışan bir işçi, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne Sanayi Sitesi'nde forkliftlerin arasına giren bir işçinin feci şekilde can verdiği kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Edirne Sanayi Sitesi'nde meydana gelen feci bir iş kazasında, forkliftlerin arasında sıkışan bir işçi hayatını kaybetti. Olay, bir işletmenin önünde arızalı forkliftin kurtarıcıya yükleme işlemi sırasında gerçekleşti. Forkliftlerin arasına giren işçi, aniden geriye doğru manevra yapan forklift arasında arasında sıkıştı.

Vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti.

Yaşanan feci olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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