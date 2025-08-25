Edirne Otogarı'nda Başıboş Eşek Keyifli Kaos Yarattı

Edirne Otogarı'nda başıboş dolaşan eşeğin dubayı ağzına alıp kaçması ve çevreye zarar vermesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Edirne Otogarı'nda başıboş bir eşek, yol dubasını ağzına alıp kaçtı. Dubayı almak isteyen bir kişi ise eşeğin peşinden koşmak zorunda kaldı. Otogar alanında görüntülenen eşek, sadece dubayı değil çevredeki diğer malzemeleri de ağzına alarak uzaklaştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan başıboş eşeğin çevrede park halinde bulunan motosiklet ve araçlara da zarar verdiği öğrenildi. - EDİRNE