Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde evde çıkan yangın söndürüldü

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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı