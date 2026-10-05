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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde evde çıkan yangın söndürüldü

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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde evde çıkan yangın söndürüldü
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Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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