Edirne'de sağanak su baskınlarına yol açtı

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak, Abalar Köyü'nde 3 ev ve 3 ahırın su altında kalmasına yol açtı. Köy halkı, su baskını sonrası temizlik çalışmalarına başladı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde gün boyu aralıklarla devam eden şiddetli sağanak, Abalar Köyü'nde su baskınlarını beraberinde getirdi. 3 ev ile 3 ahırın su altında kaldığı köyde suların çekilmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı. Baskın nedeniyle evlerde eşyalar, ahırlarda ise depolanan hayvan yemleri ile bazı tarım aletlerinin zarar gördüğü tespit edildi.

Köy halkından Mehmet Arda, şiddetli sağanak nedeniyle köyde su baskını yaşandığını söyledi. Ahırların ve evlerin sular altında kaldığını belirten Arda, temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
