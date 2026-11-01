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Edirne Kum Mahallesi'nde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi etkilendi

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Edirne Kum Mahallesi'nde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi etkilendi Haber Videosunu İzle
Edirne Kum Mahallesi'nde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi etkilendi
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Edirne'nin Kum Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken yangından etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangında, ev alevlere teslim olurken yangından etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, Edirne'nin Kum Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Henüz belirlenemeyen bir nedenle müstakil bir evde yangın çıktı. Evden yükselen alevler mahalleliye büyük korku yaşattı.

Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen 1 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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