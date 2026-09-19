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Edirne Keşan'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

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Edirne Keşan'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı.
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Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan Adalet Sarayı istikametine giden A.A. yönetimindeki 22 ADV 410 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yaya S.Y'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yere düşen S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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