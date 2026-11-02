Edirne Keşan'da çalınan 600 bin TL'lik malzemeyi jandarma buldu

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden çalınan yaklaşık 600 bin TL'lik malzemeler jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzzetiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki eşyalara zarar verilerek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet invertör, kaynak makinesi, spiral aleti, araç yıkama makinesi, hava filtresi, polen filtresi, 7 adet yağ filtresi ve 7 adet mazot filtresi çalındı. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından ihbar üzerine iş yerinde inceleme yapıldı. Güvenlik kamera görüntülerinin de incelendiği olayla ilgili yapılan çalışmalarda çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheli H.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı