Yılbaşı öncesi Kapıkule'de dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 600 kilo zehir ele geçirildi

Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda yapılan operasyonda, bir tırda 2,5 milyon adet ecstasy hap ve 16 kilogram sentetik esrar ele geçirildi. Bu miktar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tek seferde yakalanan en yüksek miktar olarak kaydedildi.

Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, bir tırda yaklaşık 2,5 milyon adet ecstasy hap ile 16 kilogram sentetik esrar ele geçirildi. Ele geçirilen ecstasy hap miktarının, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tır, gümrük tescil işlemlerinin ardından şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında tırda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı.

Narkotik Dedektör Köpeği "Bodri" eşliğinde yapılan detaylı aramalarda, dorsenin arka bölümünde yasal yükün üzerine yerleştirilen koliler açıldı. Yapılan kontrollerde farklı renklerde ecstasy haplar ile vakumlu poşetler içerisinde beyaz toz cinsi maddeler ele geçirildi.

Operasyonda yaklaşık 2 milyon 500 bin adet ecstasy hap ile 16,248 kilogram sentetik esrar (MDMB) olmak üzere, toplamda yaklaşık 600 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Yetkililer, ele geçirilen ecstasy miktarının Kapıkule Sınır Kapısı'nda şimdiye kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirtti. Olayla ilgili hazırlanan dosyanın adli makamlara iletildiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
