Kapıkule'de yurt dışına çıkacak tırdan 187 tabanca çıktı! Sürücü gözaltında

Kapıkule'de yurt dışına çıkacak tırdan 187 tabanca çıktı! Sürücü gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen bir tırda arama yapıldı. Emniyetin KOM ve İstihbarat Şube ekiplerinin silah ticareti suçuna yönelik yürüttüğü çalışmada tırdan 187 tabanca ile bu silahlara ait şarjörler çıktı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda yapılan aramada 187 adet tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi.
SİLAH TİCARETİ ÇALIŞMASINDA ORTAYA ÇIKTI
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince silah ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule mevkisine gelen tırda yapılan aramalarda 187 adet tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı