Edirne İl Jandarma Komutanlığı 115 kişiyi yakaladı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan 115 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar adli makamlara sevk edildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan 115 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler neticesinde, haklarında arama kaydı bulunan 115 şahsı gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE