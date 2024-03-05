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Edirne İl Jandarma Komutanlığı 115 kişiyi yakaladı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan 115 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar adli makamlara sevk edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan 115 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler neticesinde, haklarında arama kaydı bulunan 115 şahsı gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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