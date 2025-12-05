Edirne'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Edirne- Havsa yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne-Havsa kara yolunda Y.Ş. idaresindeki 45 RA 6579 plakalı tır ile K.G. yönetimindeki 22 AEY 677 plakalı hafif ticari araç ve T.M.'nin kullandığı 16 NCH 86 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE