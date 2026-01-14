Haberler

Edirne'de otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Güncelleme:
Edirne-Havsa yolunda kontrolden çıkan otomobilin taklalar attığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Edirne- Havsa yolunda kontrolden çıkan otomobilin taklalar attığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.K.T. idaresindeki 22 UP 522 plakalı otomobil, Havsa- Edirne yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin yaklaşık 10 takla attığı kazada, sürücü E.K.T. ile yolcu T.B. araçtan fırladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan T.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

