Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haber | Edirne'de otomobil huzur evinin duvarına çarptı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Edirne haber | Edirne'de otomobil huzur evinin duvarına çarptı: 5 yaralı

Edirne 3. sayfa haberi... Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde virajı alamayan araç huzur evinin istinat duvarına çarparak durabildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde virajı alamayan araç huzur evinin istinat duvarına çarparak durabildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Keşan-Uzunköprü karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 59 AAT 325 plakalı araç Uzunköprü istikametine seyir halinde iken Keşan yolu üzerinde bulunan Çağla Nur Huzur Evi'nin önünde virajı alamadı. Virajı alamayan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından istinat duvarına çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan H.K., M.K., S.K. ve E.K. araçtan bir süre dışarı çıkamadı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve bölgede olan Çarşı Mahalle Bekçileri'nin de yardımıyla araçtakiler çıkarılırken, kazada yaralanan araç sürücüsü İ.K. ve araçta yolcu olarak bulunan H.K., M.K., S.K ve E.K ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duvara çarparak duran araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü Tragger Edirne 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title