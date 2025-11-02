Edirne'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Edirne'de iki tır ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne- Lalapaşa kara yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tır ile üç otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kaza yeri adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 yaralı ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE