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Edirne'de Yolcu Treni Beton Pompasına Çarptı

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Edirne'de 35 yolcunun bulunduğu yolcu treni, beton pompasına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Tren, yolcuları Sofya seferine yetiştirmek için hareket ederken kaza meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Edirne'de yolcu treni beton pompasına çarptı

EDİRNE - Edirne'de 35 yolcunun bulunduğu yolcu trenin beton pompasına çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Edirne Tren Garı'ndan aldığı 35 yolcuyu Sofya seferine yetiştirmek için Edirne Kapıkule Tren Gar'ına hareket eden tren, Yıldırım Mahallesi yakınlarında bir kısmı raylarda bulunan beton pompasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Trende bulunan 35 yolcu ve makinistin kazadan yara almadan kurtuldukları belirlendi. Beton pompasının sürücüsü ise kaza yerinde bulunamadı. Trendeki yolcuların Sofya seferine yetişmeleri için, karayoluyla Edirne Kapıkule Tren Gar'ına getirildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de Yolcu Treni Beton Pompasına Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa

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