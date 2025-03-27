İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü faciada ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

Edirne'de Yolcu Minibüsünde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir yolcu minibüsünde motokurye ile şoför arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolcu minibüsünde bıçaklı dehşet anları kamerada: 3 yaralı

EDİRNE - Edirne'de motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Minibüse binen motokurye ile şoför arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yolcuların yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne ait 22 M 0201 plakalı minibüsün şoförü H.B. ile 22 AED 771 plakalı motosiklet sürücüsü motokurye Ç.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Motosikletten inen motokuryenin minibüse binmesiyle birlikte tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Motokurye ile şoförü ayırmak isteyen yolcular ile yoldan geçen bir başka motokurye kavganın ortasında kaldı. Minibüs şoförünün yanında bulunan bıçakla etrafa saldırması sonucu motokurye, kavgayı ayırmaya çalışan bir başka motokurye ve bıçağın kendi koluna isabet etmesi sonucu minibüsün şoförü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ve emniyette işlemleri tamamlanan minibüs şoförü adliyeye sevk edildi. Şoför, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de Yolcu Minibüsünde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title