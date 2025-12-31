Edirne polisi işlek noktalarda güvenliği arttırdı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapması ve güvenle dolaşması için "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan koordinesinde kentin çeşitli noktalarında görev alan polis ekipleri, en işlek ve kalabalık bölgelerden birisi olan Saraçlar Caddesi'nde huzur uygulaması yaptı.

Durumundan şüphelendikleri kişileri durduran ekipler, detaylı sorgulama ve üst araması gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olduğu turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, otogar gibi alanlarda da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin de yapıldığı uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

Saraçlar Caddesi'nde polis ekiplerinin yaptığı uygulamaya denk gelen vatandaşlar, denetimlerin yapılmasından memnun olduklarını belirterek ekiplere teşekkür etti.

Kazasız belasız bir yıl geçirilmesini dileyen vatandaşlardan Yahya Selvi, halk olarak polislere minnettar olduklarını belirterek ekiplere teşekkür etti.

Vatandaşlardan Mecit Kurt, savaşların afetlerin olmadığı güzel bir yıl geçirilmesini dileyerek polislere görevlerinde başarılar diledi.

Vatandaşlardan Ali Arvas, polislerle gurur duyduklarını belirterek denetimlerin güzel olduğunu söyledi. - EDİRNE