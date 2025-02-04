Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara'da! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

Yangın faciasında raporlar tamamlandı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir

Japon deprem uzmanından korkutan Ege uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul kara hazır

İstanbul teyakkuzda! Kar yağışı kapıya dayandı

Edirne'de Yazlık Evde Çıkan Yangın Kullanılamaz Hale Getirdi

Edirne'de Yazlık Evde Çıkan Yangın Kullanılamaz Hale Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyündeki bir yazlık evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilindeki bir yazlık evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erikli köyü sahilinde Yalı Caddesi üzerindeki 2 katlı yazlık evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri fark edenler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yazlık evin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili başlatılan inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

NATO'dan sürpriz Türkiye paylaşımı! Güverteden çektiler
img

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı
img

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için müzakereler başladı

Gazze'de ateşkeste ikinci aşama
Kılıçlar çekildi! İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi

İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma

Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.