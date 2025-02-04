Edirne'de Yazlık Evde Çıkan Yangın Kullanılamaz Hale Getirdi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilindeki bir yazlık evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erikli köyü sahilinde Yalı Caddesi üzerindeki 2 katlı yazlık evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri fark edenler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yazlık evin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili başlatılan inceleme başlatıldı. - EDİRNE