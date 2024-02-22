Edirne'de Yasa Dışı Yollarla Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 8 Terör Örgütü Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 7 FETÖ ve 1 MKP terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 7 FETÖ silahlı terör örgütü üyesi ve 1 MKP silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 8 şüpheliyi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.

Yakalanan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - EDİRNE