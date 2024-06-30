Üye Girişi
Haberler

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Vaysal köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 10 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışında çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler, Bulgaristan'a sınır olan köylerden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Vaysal köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 10 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Lalapaşa Edirne Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title