Edirne'de Yangın: Mahalleli Seferber Oldu
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Alev alev yanan ev küle döndü, mahalleli seferber oldu
EDİRNE - Edirne'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken iki evin de çatısı zarar gördü.
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, iki evin de çatısı zarar gördü.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa