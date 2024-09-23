Edirne'de Vahşi Cinayet: Miras İçin Baba Öldürüldü
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, 27 yaşındaki Canberk Yalçın'ın babasını miras nedeniyle öldürdüğü ve cesedini baltayla parçalayıp yaktıktan sonra dere kenarına gömdüğü iddia ediliyor. Yalçın, babasının kaybolduğunu söyleyerek jandarmaya ihbarda bulundu ancak çelişkili ifadeleriyle şüphe çekti.
Babasını 'miras' için öldürüp cesedi baltayla parçalayarak yakıp, dere kenarına gömmüş
EDİRNE - Edirne'de babasını tabancayla öldürdükten sonra banyoda baltayla cesedini parçalara bölen, getirdiği ormanda yaktıktan sonra da dere kenarına gömen katil zanlısının vahşi cinayeti miras için işlediği iddia edildi.
İddialara göre, Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki babası Şerif Yalçın'ı, tabancayla öldürdükten sonra banyoda baltayla cesedini parçalara bölen, getirdiği ormanda yaktıktan sonra da dere kenarına gömen 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın, ardından eve döndü. İlerleyen saatlerde babasının kaybolduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulunan Yalçın, ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katılıp aramaların başka bölgede yoğunlaşmasını sağladı.
Çelişkili ifadeleriyle şüphe çeken ve jandarmanın dikkatinden kaçmayan Yalçın, gözaltına alındı. Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan katil zanlısının, miras bölünür korkusuyla babasını öldürdüğü yönünde ifade verdiği öğrenildi.
Yalçın'ın ifadesinde, annesiyle babasının ayrı yaşadığını, babasının başka bir kadınla evlenmek istediğini, köydeki değeri yüksek tarlaların mirasının bölünmesi korkusuyla cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi.