Meriç Nehri'nde nefes kesen polis gösterisi

Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle yapıldı. Protokol üyeleri ve emniyet mensuplarının katıldığı pasta kesimi ve Deniz Polisi'nin gerçekleştirdiği gösterilerle birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Akşam gerçekleştirilen törende protokol üyeleri ve emniyet personelinin katılımıyla pasta kesilerek Polis Haftası kutlandı. Katılımcılar bu anlamlı günde bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Nehirde görsel şölen

Deniz Polisi ekipleri zodyak botlarla Meriç Nehri'ne açılarak Türk bayrakları eşliğinde gösteri gerçekleştirdi. Su üzerinde sergilenen manevralar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Akşam saatlerinde düzenlenen havai fişek gösterileriyle gökyüzü aydınlanırken, nehir üzerindeki görsel şölen izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kutlamalar, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında coşkulu bir şekilde devam etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
