Edirne'de Trafik Kazasında Jandarma Astsubayı ve Eşi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Trafik Kazasında Jandarma Astsubayı ve Eşi Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Jandarma Trafik Tim Komutanı Erkan Özkan, eşi Seray Oskan ve bir diğer sürücü hayatını kaybetti. Kazada toplamda üç otomobilin karıştığı olayda, kazaya karışan sürücülere müdahale eden sağlık ekipleri, Erkan Özkan ve Gencay Oskan'ı olay yerinde kaybederken, Seray Oskan hastaneye kaldırıldı fakat burada da yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan (39), Gencay Oskan (28) ve 5 aylık hamile eşi Seray Oskan (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Keşan-Enez kara yolu Barağı köyü çıkışında meydana geldi. Keşan'dan Enez yönüne giden Erkan Özkan'ın kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Gencay Oskan yönetimindeki 22 HS 902 plakalı araçla çarpıştı. Ardından Enez yönüne seyreden İ.K. idaresindeki 22 FB 812 plakalı başka bir otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler Erkan Özkan ve Gencay Oskan olay yerinde, Seray Oskan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Astsubay Özkan'a tören"

Astsubay Erkan Özkan için görev yaptığı Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene ailesi, Kaymakam Aziz Mercan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve mesai arkadaşları katıldı. Özkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Oskan çifti ise bugün Enez'in Karaincirli köyünde defnedilecek.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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