Tırın biçerek hayattan kopardığı sürücü son yolculuğuna uğurlandı
Edirne-Lalapaşa karayolunda karşı şeride geçen tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden 70 yaşındaki Mahmut Oyan, Korucu köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yapan tırın, Mahmut Oyan yönetimindeki otomobili biçercesine çarpmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Merhum Mahmut Oyan için Edirne merkeze bağlı Korucu köyünde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Oyan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Oyan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.
Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. - EDİRNE