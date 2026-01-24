Haberler

Tırın biçerek hayattan kopardığı sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Tırın biçerek hayattan kopardığı sürücü son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne-Lalapaşa karayolunda karşı şeride geçen tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden 70 yaşındaki Mahmut Oyan, Korucu köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Edirne- Lalapaşa karayolunda karşı şeride geçen tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden 70 yaşındaki Mahmut Oyan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yapan tırın, Mahmut Oyan yönetimindeki otomobili biçercesine çarpmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Merhum Mahmut Oyan için Edirne merkeze bağlı Korucu köyünde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Oyan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Oyan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi

Özel'i ziyaret ettiği il üzerinden vurdu: 3 yıldır neredeydin?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! 3 yaşındaki Berra tahliye kanalında can verdi
Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni

Noa Lang bu akşamki maça çıkamıyor! İşte nedeni