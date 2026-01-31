Haberler

10 yıl hapis cezası bulunan şahıs trafik kazasında hayatını kaybetti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.I. hayatını kaybetti. Kimliği sahte olan şahsın kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alındı ve resmi belgede sahtecilik ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen şahsın üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi.

Kaza, 31 Ocak 2026 günü saat 04.50 sıralarında Uzunköprü ilçesi Çöpköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Edirne yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliğinin ilk etapta A.G. olduğu değerlendirilen otomobil, O.U. (32) idaresindeki tıra sol arka kısmından çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan çalışmalar sırasında ölen şahsın üzerinde bulunan kimlik bilgileriyle ilgili şüphe oluştu. Kimlikte adı geçen kişinin hayatta olduğunu beyan etmesi üzerine, polis ekipleri kimlik tespitine yönelik detaylı inceleme başlattı. Olay yerinden muhafaza altına alınan cep telefonuna gelen aramalar ve yapılan parmak izi incelemesi sonucunda, hayatını kaybeden kişinin E.Ş.I. olduğu tespit edildi.

UYAP üzerinden yapılan sorgulamada E.Ş.I.'nın; bilişim yoluyla dolandırıcılık, sahte banka ve kredi kartı kullanımı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere çok sayıda kaydının bulunduğu, toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Kazaya karışan tır sürücüsü O.U., alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Ayrıca araç içerisinde ele geçirilen sahte kimlik ve belgelerle ilgili olarak "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE

