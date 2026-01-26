Haberler

Edirne'de sis kazaya sebep oldu

Güncelleme:
Edirne Atatürk Bulvarı'nda yoğun sis ve kaygan yol nedeniyle meydana gelen kazada otomobil, elektrik direğine çarptı. Sürücü ve yolcular yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu.

Edirne'de yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan U.A. yönetimindeki otomobil, yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü U.A. ile araçta bulunanlar yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
