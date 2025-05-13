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Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü M.C.D. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; İpsala istikametinden Keşan'a giden M.C.D. (26) yönetimindeki 22 ADF 492 plakalı motosiklet, Keşan'a 2 kilometre kala, kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden A.A. yönetimindeki 41 TK 100 plakalı tıra bağlı 41 YK 588 plakalı dorseye çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü M.C.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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