Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde G.A. idaresindeki 22 AL 307 plakalı otomobil ile M.T. idaresindeki 22 EK 649 plakalı otomobil çarpıştı. M.T.'nin kullandığı otomobil, daha sonra park halindeki bir minibüse çarptı. Araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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