Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Gelibolu istikametine giden E.A. yönetimindeki 34 EA 5744 plakalı otomobil, aynı yönde giden İ.K. yönetimindeki 39 AZ 360 plakalı tıra bağlı 39 ABP 787 plakalı dorseye arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü E.A. ile otomobilde bulunan Ş.G. ile İ.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.A., Ş.G. ve İ.A. ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
