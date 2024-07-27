Edirne'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erikli istikametinden Keşan istikametine giren E.E. (21) yönetimindeki 43 SP 604 plakalı otomobil, Çeltik Köyü yakınlarına geldiği sırada, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü E.E. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan F.A. (26) ve E.K. (19) yaralandı. Yaralılar, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE