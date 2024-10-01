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Edirne'de Tır ve Panelvan Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Edirne'de Tır ve Panelvan Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Edirne'nin Havsa ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir tır, seyir halindeki bir panelvana çarptı. Kazada yaralanan panelvan sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapan tır, seyir halindeki panelvana çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde ışıklı kavşakta tır ile panelvan çarpıştı. Kazada panelvanın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

edirne Havsa Kaza

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